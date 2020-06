Nei, hvorfor gi opp når du er best?

KOMMENTAR: Så fikk vi – tydelig – se hvordan Bodø/Glimt er blitt bedre enn Rosenborg.

Patrick Berg og Bodø/Glimt gikk seirende ut mot Rosenborg. Ole Martin Wold

Rosenborg - Bodø/Glimt 2–3

Det var først da Birger Meling ble utvist i begynnelsen av andre omgang – mens Glimt ledet 1-0 ved Philip Zinckernagel - at Rosenborg begynte å ligne et brukbart fotballag. De innså at de måtte ta seg sammen og gikk helhjertet inn for en klassisk taktikk for det laget som bare har ti mann. Det vil si å knytte laget godt sammen på egen halvdel, kjempe hardt og satse mye når det åpnet seg for en kontring.

Mens laget med 11 mann, som en gave på toppen av en meget god omgang, fikk den lettelsen over seg som ofte gir temposenkning og lyst til å ta noen snarveier og halvspurter der hvor det hadde vær makstempo tidligere.

At utligningen til Rosenborg kom etter selvmål, hjalp ikke Glimt. Da Rosenborg også tok ledelsen sent i kampen, hjalp det heller ikke å være et normalt bedre fotballag.

Derfor altså

Den som fortsatt lurer på hvordan Bodø/Glimt kan ha blitt så mye bedre enn Rosenborg, behøvde ikke titte lenge på denne kampen.

Bodø/Glimt: Alle tok på seg så mye de kunne bære av løping og hopping. Alle våget å spille trangt rundt i Rosenborgs forsvarsmølje, slik at en vellykket tometerskombinasjon gjerne satte tre motspillere ut av aksjon. Alle hadde teknikk nok til å virke som artister der hvor Rosenborg sto stivbente og så på.

Rosenborg: Sju-åtte spillere deltok i alt som skjedde, spissene og gjerne en midtbanespiller eller to meldte seg delvis ut når Glimt angrep. Knapt noen hadde selvtillit nok til å utforske noe annet enn det aller enkleste – og som kjent er ikke det enkle særlig enkelt heller. De fleste så ut som de var mer imponert over Glimt enn de lengtet etter å prøve noe lignende selv.

De kunne jo gjøre en feil.

Slikt blir det klasseforskjell av.

Hadde ikke André Hansen vært en så god keeper, ville Bodø/Glimt ledet mer enn 1-0 etter det straffesparket Philip Zinckernagel satte inn.

Nei, hva kunne gjøres i RBK-garderoben når de ikke hadde tenkt over det før kampen, eller for så vidt, i hele fjor.

Så må vi i rettferdighetens navn legge til at det slett ikke er lett å fylle en kampplan om den er aldri så god, når det viser se at motstanderen er bedre.

Ola Bernhus er Aftenpostens kommentator. Vegard Grøtt

Det snudde og snudde

Det er den gamle sannheten om at ingen er bedre enn motstanderen tillater. Og Bodø/Glimt tillot ingenting i første omgang.

– Vi har nesten ikke ballen. Måtte bare ligge og forsvare oss, sa RBK-kaptein Tore Reginiussen, som han måtte si i fjor også. Altfor ofte.

Hvem kunne tro at utvisningen kunne bli omvendelsen? Men da det først kom et selvmål, og da Anders Trondsen til og med ordnet 2-1 for Rosenborg etter 81 minutter, skjedde det som det var umulig å forestille seg.

Bedre psykologer en oss vil kunne grave dypere enn dette. Men må du så må du, og det var ingen annen råd for trønderne enn å øke motstanden, bytte noen folk og håpe at det ville gi uttelling.

Så det laget som virkelig er blitt bedre enn Rosenborg i løpet av det siste året, lå an til å tape likevel. Jo, etter en ny god kamp, men ikke så rått imponerende da motstanden økte i annen omgang. Tenkte vi da.

Moralprat

Viktig i Trøndelag: Etter fem omganger hadde Rosenborg scoret, og det ville ikke bli lett å gi Eirik Horneland sparken etter en kamp der i hvert fall arbeidsmoralen var på topp.

Men hva skal vi da si om moralen i Glimt-laget?

Først utlignet Kasper Junker, så ga Ola Solbakken ledelse til Glimt, det tok to minutter. Og hadde det vært nødvendig, hadde de vel lagd ett mål til i sluttminuttene.

Da orket ikke Rosenborg mer. Verken moralen eller kreftene strakk til. Tre kamper, ett poeng, mer mas og skuffelse.

Bodø/Glimt er rett og slett bedre.