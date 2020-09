Det som kan være forskjellen mellom å se sluttspill på TV eller delta selv

ANALYSE: Noen ganger kan et lag styrkes uten å spille kamper. Det har skjedd med Norges herrelandslag denne sommeren.

Et landslag er prisgitt spillernes hverdag. Over tid kan selv ikke de aller dyktigste strategene blant landslagssjefer kompensere for mangelen på kvalitet hvis spillerne spiller i lavt rangerte ligaer. Selvsagt eksisterer det unntak, men over tid er det nesten skremmende samsvar mellom hvor spillerne spiller og resultatene de oppnår.

Derfor har paradoksalt nok den lange og ufrivillige pausen til landslaget gitt dem større konkurransekraft.