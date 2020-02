«Erling Braut Haaland gir oss journalister språklig åndenød»

Det kan virke patetisk å gjøre Erling Braut Haalands scoringer til noe annet enn en vellykket sportsprestasjon – i rekken av store begivenheter som idretten er full av. Men vi lar oss ikke stanse.

Fantastisk, skriver og sier vi. Historisk. Og vi ser hvordan denne 19-åringen fra Jæren driller rundt med journalister som er i språklig nød.

Det har vært fascinerende å se hvordan vi – og det gjelder journalister Europa rundt – de siste dagene har slitt med å beskrive Haalands første minutter i tysk fotball. Og egentlig har vi fortsatt ikke kommet lenger enn til dette «historisk».

Et slitent ord

Et flatere ord er det vanskelig å finne. Intet ord er mer misbrukt i journalistikken, for det er alltid noe som er historisk, noe som ikke har skjedd før.

Historisk er et sterkt ord, konkret og uangripelig. Men utslitt. Som utrolig.

Det er alltid bruk for sterkere språklige virkemidler i journalistikken. Veldig, holder ikke. Veldigveldig er også ute av form. Fantastisk beskriver fortsatt noe som er ganske bra, men brukes også om hver eneste støle venstreback vi støter på.

Da er det ikke rart at ekstremt er blitt et hverdagsuttrykk. Det dukker opp overalt, ikke minst hos idrettsutøverne selv – ved siden av helt sykt. Det har smittet med et tempo som ingen influensaepidemi kan måle seg med.

Vi merket oss det ekstreme første gang da Jesper Mathisen, den begeistrede og begeistrende fotballkommentator i TV 2, begynte med ekstremt i hvert innslag. Det virket som om alle hans kolleger, i alle kanaler, ble ekstremister i løpet av et par uker, på samme måte som friske bein erstattet innbytter og reserve samtidig i alle kanaler.

Morsomt nok, og det viser vitaliteten i idretten og i sportsspråket. Hjelpeløsheten også. Det er jo alltid en drømmeåpning når et lag scorer tidlig og det andre laget har fått en blytung start. Og slik fortsetter det kampen igjennom helt til det ene laget henger i tauene mot slutten – og det er neppe til å unngå.

Når en kommentator har funnet et godt uttrykk (han limte ballen i krysset), bruker alle det uken etter. Rett og slett fordi det er godt sagt – inntil det ikke er det lenger.

Maradona og Solstad

Etter fotball-VM i 1986 satt forfattere og journalister kloden rundt og prøvde å beskrive Diego Maradonas storhet. Det var vel ingen som fikk det helt til. Ordene satte seg fast, for den argentinske tryllekunstneren gjorde noe som vi ikke hadde sett før.

Jeg følte at det var en norsk forfatter, Dag Solstad, som kom nærmest. Han fikk til å beskrive denne maradonaske kombinasjonen av artistisk utførelse og nådeløs kyniskhet, den som gjorde Maradona i stand til å vise null nåde. Som gjorde ham til en skarpretter, en bøddel. Det voldte ham ingen kvaler å bruke hånden når kampen mot England skulle vinnes.

Solstad tilbød språklig lærdom for oss journalister som fortsatt lette etter ordene. Vi innså at det var forskjell på en forfatter, kanskje på vei mot en nobelpris, og oss passe skriveføre journalister.

Et dristig sprang

Jeg sto på pressetribunen på Azteca Stadion i Mexico City da Maradona satte i gang sitt dribleraid ute ved midtbanen, og jeg ramlet i hvert fall av språklig, om jeg ikke fysisk landet på tribunen under, da han rullet ballen fordi Peter Shilton i det engelske målet.

Noen år tidligere hadde jeg gått over til sportsjournalistikk etter et tiår som nyhetsjournalist, det siste en ganske grei og konkret øvelse språklig sett.

Jeg husker det som et vågesprang – fra det konkrete til det skildrende. Å bale med sportens klisjeer og evige gjentagelser, gjerne under et tidspress som ga lite omsorg for formuleringene, mens lesere lå klare med rødblyanten, klare til å kaste seg over deg, det virket skummelt.

Resultatet var sikkert ikke bra, men kanskje også greit til sin bruk inntil 1986 og Maradona. Da var ordene vekk.

Jeg tror ingen av oss hadde forestilt seg at neste språklige åndenød for en norsk sportsjournalist skulle forårsakes av en norsk fotballspiller 34 år senere.

Nei da, nei da, Haaland er ingen Maradona, naturligvis ikke, men den oppsikten han har vakt de siste dagene, er ikke mye snauere – som språklig styrkeprøve for norske sportsjournalister.

Litt Hans Børli på tampen

Morsomt, egentlig. For da bør ingen tro at det er lett å være sportsjournalist. Nesten like vanskelig som å være dikter, hvis vi skal jåle oss til (og er det noe journalister gjerne gjør, så er det).

Da passer det med noen ord fra lyrikeren Hans Børli, igjen uten sammenligning for øvrig:

Prøv bare, prøv

å sette vinger på en stein, prøv

å følge sporet etter en fugl i lufta.

Så umulig, altså. Og så får midtstopperne i Bundesliga prøve å følge Erling Braut Haaland på neste gjennomløp, mens vi som skriver om ham, skal prøve å unngå de verste klisjeene.

Men bare så det er sagt. Haaland er virkelig historisk. Utrolig også. Og alt annet vi kunne finne på å klemme ned på tastaturet.