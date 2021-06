Det kler ikke England å være feige

OM FOTBALL: England kaller seg fotballens oppfinnere, men nå snakker de om å bryte med spillets idé: Å tape poeng med vilje.

To spørsmål er blitt reist i fotballens hjemland før den siste gruppespillkampen mot Tsjekkia på Wembley.

Det ene er naturlig etter at par svake fotballkamper, det andre kolliderer med alt engelsk fotball har stått for i 158 år.

1: Bør kaptein og spisstjerne Harry Kane vrakes etter en dårlig EM-start?

Landslagssjef Gareth Southgates svar på det kommer helt sikkert til å bli nei. Det ville vært galskap, og trolig skapt uro i troppen, å dumpe lagets ledestjerne så tidlig i turneringen. Southgate må heller finne ut av hvordan han skal få lagkameratene til å spille en av verdens beste spisser god.

2: Skal England spille uavgjort mot Tsjekkia for å bli nummer to i sin gruppe og dermed få en enklere motstander i neste runde?

Denne er mer komplisert. Men det er blitt løftet opp som et mulig scenario de siste ukene, blant annet av seriøse The Athletic. England ble for eksempel nummer to i sin VM-gruppe i 2018, og dermed fikk de en lettere vei til semifinale.

Pest eller kolera

Dersom England slår Tsjekkia på Wembley tirsdag kveld, vinner de gruppe D. Da er Three Lions klar for åttendedelsfinale hjemme på Wembley. Motstander? Nummer to i gruppe F, som mest sannsynlig blir enten Frankrike, Tyskland eller Portugal.

Det er som å velge mellom pest og kolera – alle tre kan være blytunge å møte.

Dersom England spiller uavgjort mot Tsjekkia, blir de nummer to i sin gruppe. Da møter de nummer to i gruppe E i Parken. Det kan fort bli Sverige, Polen eller Slovakia – som på papiret ser langt enklere ut enn Frankrike, Tyskland eller Portugal. Men det kan også bli Spania, som har fått en haltende start.

Valget står mellom å møte en av fotballens giganter hjemme på Wembley – eller reise til København og spille mot et antatt lettere lag dagen før.

Fordelen ved det siste er at England, dersom de vinner, får en hviledag mer. Sjansen er også større for at de slipper slitsomme ekstraomganger og eventuelt en mentalt utmattende straffesparkkonkurranse.

Risikerer fiasko uansett

Restitusjon er en viktig ingrediens i et langt mesterskap. Det handler om å bevare troppens skarphet og minimere slitasjen. Altså holde de utmattende kampene på armlengdes avstand lengst mulig.

For å vinne EM må England uansett slå stormaktene. Om de ryker i en åttendedelsfinale eller kvartfinale, blir en parentes i historien. For det vil være en fiasko uansett.

Dessuten er det helt meningsløst å spille på resultat mot Tsjekkia, ettersom gruppe E og gruppe F spilles dagen etter. Begge gruppene er vidåpne, og alle lagene har i teorien en mulighet til å bli nummer to.

Men likevel er det blitt snakket det om å unngå seier mot Tsjekkia. Ikke av Southgate og spillerne, men i aviser og på sosiale medier.

Det er i så fall en antydning om England skal bryte med spillets idé, tape poeng med vilje – og attpåtil på hjemmebane.

Fotballens grunnleggere

Kall dem arrogante og overlegne, men England hevder at de er fotballens oppfinnere. England sitter stort sett på fasit i alt som omhandler fotballspillet, selv om de ikke har vunnet en stor turnering siden VM på hjemmebane i 1966.

England har til en viss grad rett i at det var de som fant opp fotballspillet. De var i hvert fall fotballens grunnleggere.

The Football Association (FA) ble stiftet i 1863. Samtidig ble fotballens regelverk nedtegnet og vedtatt der hovedtrekkene minner om det regelverket vi har i dag.

Det var blant annet ikke lov å bruke hendene, de som var imot det måtte begynne med rugby.

Men den viktigste læresetningen i 1863 var:

Det handler om å vinne fotballkampen.

Det gjelder i 2021, som det gjorde da arbeiderklassen på midten av 1800-tallet gjennom sosiale reformer fikk kortet ned arbeidstiden for å delta i uoffisielle fotballkamper.

Men 158 år etter at kjempers fødeland fant opp den moderne fotballen, snakkes det altså blant seriøse fotballeksperter om å unngå seier i en viktig turneringskamp.

Det er en debatt som ikke burde vært der, for det kler ikke England å jakte letteste utvei.

England selv mener at resten av verden bør se opp til England og deres grunnverdier i fotball.

Da bør de også kjøre over Tsjekkia og ta det de får i neste runde.