Stjernene gjør at det er lov å drømme

OM FOTBALL: Først løsnet det for den største stjernen. Så smalt det fra den nest største. Det var to mål for troen på fremtiden.

Martin Ødegaard (t.v.) og Erling Braut Haaland scoret Norges to mål mot Slovakia.

25. mars 2022 20:36 Sist oppdatert 7 minutter siden

Norge-Slovakia 2–0

ULLEVAAL (Aftenposten): Treningskamper i fotball kan være en selsom affære.