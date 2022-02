En bittersøt supersøndag

OL-BLIKK: Gulljubel og sportslig drama får ha oss unnskyldt, men tankene går til henne som endte i legeteltet.

Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold ble båret ut av stadion etter kollapsen på jaktstarten.

«Supersøndag!», jodlet vi.

Så dro vi gardinene til siden og gned nattesøvnen ut av øynene.

Ni timer og fire gullkort senere er smaken bittersøt.

Henrik Kristoffersen feilet og de tre andre norske kjørte ut i storslalåm. GROV BOM!

Det er aldri greit å bli nummer to i en herrestafett i langrenn. KANT UT!

Det var fint å se den trofaste sliteren Tarjei Bø vinne OL-sølv i jaktstart. TREFF LÅG!

Og Marte Olsbu Røiseland er i ferd med å seile opp som den store OL-dronningen etter gull i jaktstarten. MIDT I!

Livet på vent for OL-medalje

Én uke gjenstår av OL, Norge har allerede sikret ni gullmedaljer, og en kan trygt si at rødt, hvitt og blått holder skjema til særdeles gode vinterleker også denne gangen.

Det er fint, det. Vi liker best å se glade nordmenn på pallen, og dem er det jo mange av.

Men så er det også noen som har ofret alt og lagt det egentlige livet på vent i jakten på den store OL-drømmen

Så rakner det fullstendig 400 meter før slutt.

Vi snakker om skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold.

På fredagens sprint skviset hun all kraft ut av kroppen for den medaljen hun hadde drømt om hele livet, men resultat ble kollaps og femteplass.

Søndag hadde Tandrevold virkelig los på bronsemedaljen. I den siste bakken inn mot stadion forsøkte hun å henge i ryggen på svenske Elvira Öberg foran seg.

Det burde hun kanskje ikke ha gjort.

25-åringen fra Bærum gikk over grensen for hva kroppen hennes tålte. Hun gikk i kjelleren og enda litt dypere ned. Det er en skummel øvelse i tynnluften på over 1700 meters høyde. Du vet aldri når smellen kommer.

Henrik Kristoffersen var skuffet etter 8. plass i storslalåm. Emil Iversen fikk det tøft på første etappe på herrestafetten. Tarjei Bø jublet for OL-sølv på jaktstarten. Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff jublet for gull og bronse på jaktstarten.

Bråstopp 400 meter før slutt

Den traff Tandrevold med et brak søndag. Hun gispet etter luft, lårene dirret, alt var svart.

Den norske skiskytteren klarte så vidt å stavre seg over målstreken til en 14. plass.

Det er godt mulig at 25-åringen ikke enset at det var gullvinner og lagvenninnene Marte Olsbu Røiseland som tok av henne skiene, for hun lå totalt utslått på snøen.

Mens Tandrevold ble båret inn i legeteltet, så lagvenninnene Røiseland og Tiril Eckhoff mot fotografene og ble avbildet – et bilde Tandrevold selv skulle vært en del av.

Dette er også en del av den brutale idretten.

Men det var fint å se omtanken gullvinner Røiseland og bronsevinner Eckhoff viste. De ville vite hvordan venninnen hadde det før de slapp jubelen løs.

Rapportene sier at det gikk bra for Tandrevold, og det er langt viktigere enn gull og seiersrop.

Idrett handler også om perspektiver.

Gullvinner Marte Olsbu Røiseland var raskt på plass for å hjelpe Ingrid Landmark Tandrevold.

Røiselands maktdemonstrasjon

Vi vet ikke om Tandrevold går mer i OL.

Det gjør definitivt Røiseland, som med tre gull og én bronse er i ferd med å bli den store utøveren i vinter-OL 2022.

Jaktstarten i Xhangjikakou var en maktdemonstrasjon signert mesterskapsløperen.

På sine siste 17 starter i OL og VM har hun 13 medaljer. Det er en statistikk få matcher.

31-åringen fra Froland har fortsatt igjen stafett og fellesstart. Hun kan fort kopiere Ole Einar Bjørndalens fire gull fra Salt Lake City i 2002. Og hvem vet: Kan hun også gjøre som skøyteikonet Eric Heiden i 1980, vinne fem OL-gull?

Det skal vi ikke forvente.

For det tar på å vinne gull, både fysisk og mentalt.

Det er ingen automatikk i at sulten er like stor mot slutten av et langt mesterskap som i starten.

Sult bør imidlertid Tarjei Bø ha mer enn nok av. Stryningen viser stigning for hvert renn.

OL-sølvet på jaktstarten var like gledelig som lillebror Johannes’ tre bom i kraftige vindkast på første stående var skuffende.

Emil Iversen på vei ut av stadion etter en svak førsteetappe på stafetten.

Sølv er nederlag

Ellers?

Henrik Kristoffersen kjørte for gull før finaleomgangen, men feilet stygt i snødrevet i storslalåmtraseen i Yanqing.

Det er all grunn til å glemme.

Samtidig bommet Norge i herrestafetten.

Emil Iversen burde aldri vært startmann. Én ting er at han gråt seg til en plass på laget, det er han i sin fulle rett til.

Men det burde vært noen voksne hjemme, noen som kunne sagt til trønderen at han ikke skulle være på det laget.

Iversen burde reist til flyplassen, ikke startstreken.

Det er godt mulig at Norge ville blitt nummer to i stafetten også med Erik Valnes, for russerne imponerte.

Men Iversen var ikke god nok for 15-kilometerlaget. Da var han ikke god nok for stafettlaget heller, det har ikke vært indikasjoner på noe annet.

Helt til slutt et hjertesukk til dem som måtte mene at det er bra for skisporten at russere og tyskere slo fra seg i stafettene:

Utbredelse av sporten meg her og der, men det er aldri greit å tape det som er det norskeste av det norske for oss nordmenn; stafetter.

Der er alltid sølv nederlag.