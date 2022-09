Alt som gikk galt

ANALYSE: Nei, det var ikke lidenskapen eller mentaliteten det var noe galt med da Norge mislyktes på ny.

Det første av to baklengs på Ullevaal tirsdag kveld. Ørjan Håskjold fortviler. Det samme gjør Leo Østigård, Andreas Hanche-Olsen, Sander Berge og Fredrik Aursnes.

28. sep. 2022 13:37 Sist oppdatert nå nettopp

Det var absolutt ikke midtstoppernes skyld alene. Vi må istedet snakke om den delen av spillet der vi ligger lengst bak topplagene i verden. Nemlig spillernes egne taktiske valg.

Først: Ja, både mot Serbia og Slovenia var midtstopperne Andreas Hanche-Olsen og Leo Skiri Østigård i lange perioder for feige med ball. De var også for upresise med ball. Men å løse et høyt press mot to eller flere spisser krever mye mer av mange flere.