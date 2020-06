Bøe-bloggen: «Vi ventet på en klar offensiv. Så gikk lyset.»

Etter en meget bra førsteomgang ramlet Viking igjen i sammen. Faktisk var gårsdagens første 45 minutter hakket bedre enn på hjemmebane sist. Runar Hove var glitrende der bak og Kristoffer Løkberg revansjerte seg kraftig. Iven Austbø var trygg og solid de få gangene han ble satt på prøve. Even Østensen var mest positiv på topp og burde helt klart hatt straffe.

Det er kun dommeren som forstår hvorfor det ikke ble blåst. Spesielt fordi det er slike situasjoner de sortkledde skal slå hardt ned på denne sesongen. Dommer Tommy Skjerven må ha sovnet i akkurat den timen. Det hadde gjort godt å få satt en fra ellevemeteren før pause.

Mange feil

1–1 i målsjanser til hvilen vitnet om to lag som ikke våget 100 prosent. Viking kontrollerte omgangen, og vi ventet på en klar offensiv etter sidebyttet. Så gikk lyset.

Brann overtok så banespillet. Ballen ble lempet i bakrom, og vi fikk da klart se at manglende hurtighet på de første spurtmeterne kan være skjebnesvangert. Midtstopperne våre skulle også falt ned mye tidligere, slik at klokskap vinner mot fart. Runar Hove kom til slutt opp i ryggen på målscorer Bamba og fikk satt inn et ørlite press.

Det hjelper lite da Iven Austbø så hadde valgt å komme ut på halvdistanse. Da ble det såre enkelt for angriperen å chippe ballen under nettaket til 1–0. Brann hadde ikke rukket å juble ferdig før de fosset fram på venstre kant. Flott 45 graders pasning ut og pang – utagbart for vår målvakt. Der sto markeringene og det å ta folk i boksen til stryk. Viking var nemlig i overtall bakerst der. Dette kan ikke fortsette da blir det ryggen mot veggen i hele år.

Latterlig straffe

De siste 15 minuttene produserte Viking faktisk nok sjanser til å kare til seg ett poeng. Tommy ble felt og skulle selv sette ballen i nota. Spissen har vært sikkerheten selv fra straffemerket, men denne gang ble en halvhjertet rar chipp latterlig. Den skal smelles inn med kraft i kassen. Samme mann fikk også en stor mulighet da innbytter de Souza elegant dro seg fri og fant Tommy på fem meter like etter. Viking var dermed nær å utligne Branns ledelse på få minutter.

Det hadde ikke vært rettferdig. 3–0 kom av at vi forsøkte å få satt inn en. Slikt skjer. Det er ikke det målet vi taper på.

Kontraster

Viking har sluppet inn sju mål på to seriekamper nå. Dette står i sterk kontrast til tryggheten i hele fjor. Samtidig er kreativitet framover en stor mangelvare og begge disse to viktige elementene må på plass snarest.

Nå sitter mye i topplokket. Vi formelig ser blodårene knytte seg i pannen når motstanderen atter scorer vel lette mål.

Even Østensen var igjen meget på og hardtarbeidende så lenge kreftene holdt. Han var vel involvert i de fleste få farligheter Viking skapte. Zymer Bytyqi, Ylldren Ibrahimaj og Johnny Furdal har veldig mye å gå på. Veton Berisha jobber som vanlig godt, men produserer lite.

Det kan fort bli noen unggutter som løper ut blant de elleve mot Mjøndalen onsdag. Gjerne sammen med en fintesterk de Souza. At det blir endringer er jeg helt sikker på.