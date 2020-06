Den finske krasjlandingen

KOMMENTAR: De skulle være sentrale brikker i et lag som skulle kjempe om elitemedaljer i 2020. I stedet er den «finske kolonien» på få måneder helt borte fra Tromsø. Forsøket på å endre TILs DNA kostet klubben en plass på øverste nivå – og mange millioner kroner.

FINNENE I TIL: Her står Robert Taylor, Simo Valakari, Juha-Jaakko Ulvila, Juha Pirinen og Onni Valakari på treningsfeltet i spanske Marbella i februar 2019. Rune Robertsen

Da den ventede nyheten kom tirsdag morgen om at Juha Pirinen drar fra TIL, er det siste rest av et fiaskoprosjekt som både klubben og byen har måttet betale for.

Om få dager er det tre år siden Simo Valakari erstattet Bård Flovik som hovedtrener på Alfheim. Det skulle bli starten på en berg-og-dal-bane som startet godt, men endte i en krasjlanding. TILs første høst og vår med den «finske frelseren» var usannsynlig god.

Han berget elitestatusen på fantastisk vis, fikk helfinsk førsteside hos herværende avis, proklamerte seg som tromsøværing og var til og med lenket til jobber i både RBK og Liverpool. «Eksperter», som undertegnede, mente at TIL hadde truffet meget godt med denne ansettelsen.

Med på laget var sportssjef Svein-Morten Johansen, som etter noen tvilsomme importsigneringer de foregående årene, virkelig trengte en opptur da ny trener skulle velges. Han kjøpte Valakaris tankegods og fortalte i april 2018 om hvordan Simo Valakaris fotballfilosofi skulle inn i TILs sportsplan – etter at treneren hadde vært ni måneder i klubben.

I motsetning til Bodø/Glimt eller Rosenborg har ikke TIL hatt noen klar og gjennomført spillestil over mange år. Likevel var Valakaris Manchester City-inspirerte og ambisiøse stil, som blant annet innebar mye ballbesittelse på egen halvdel, noe som ikke falt i god jord hos mange i Tromsø. I det minste var forventningene at TIL skulle være litt mer direkte slik at de ikke spilte seg i trøbbel.

For etter et snaut år med brukbare resultater virket det som om de andre lagene avslørte Valakari-stilen, og det ene tapet avløste det andre fram til laget rykket ned i høst. Der andre trenere ville tatt drastiske grep, sto finnen på sitt – helt til 1.-divisjon var et faktum.

Underveis forsterket også Valakari sin posisjon i klubben gjennom å hente en rekke landsmenn. Fysisk trener Juha-Jaakko Ulvila kom vinteren før 2018-sesongen. Senere samme år kom spillerne Robert Taylor, Onni Valakari og Juha Pirinen. Og de fem stilte opp på en sak der Simo Valakari og sportssjef Johansen forklarte bakgrunnen for den «finske invasjonen».

Både Taylor og Onni Valakari ga TIL kvaliteter de trengte på banen, men spesielt sistnevnte ble omstridt, både internt blant spillerne og ute blant folk.

Samtidig ble det tidlig klart at Juha Pirinen ikke var et vellykket kjøp. Han klarte aldri å finne seg til rette i laget, men fikk likevel en god del tillit av sin finske landsmann. Det mest oppsiktsvekkende var at venstrebeinte Pirinen i en god del kamper ble valgt som høyre vingback i stedet for stortalentet Marcus Holmgren Pedersen som hadde kommet opp fra eget akademi.

I dag er Holmgren Pedersen solgt til Molde der han allerede har spilt seg til fast plass. Og TIL fikk bare to millioner, samt et unikt innblikk i TILs trenerteams behandling av egne unge spillere.

På tross av at Onni Valakari ble toppscorer i 2019, ble det så mye bråk rundt hans tilsynelatende faste plass, noen vil kalle det klippekort, at styret kort tid etter nedrykket vedtok at han måtte selges. Noe som skjedde i januar, noen dager etter at Robert Taylor ble solgt til Brann.

Rett før jul forsvant også sportssjef Johansen, Valakaris nærmeste støttespiller i TIL. Det samme skulle egentlig skjedd med Simo Valakari. Han overlevde i stedet, fordi det ville kostet TIL minst fem millioner kroner å sparke han da. En prislapp som kom etter at TIL signerte en kostbar langtidskontrakt med Valakari i mars 2019.

Som alle vet gikk det få måneder før hovedtreneren likevel var historie i TIL, til en helt annen pris. En ting var at folk utenfor klubben i lang tid mente Valakari var feil mann på feil plass, gjennom vinteren hadde forholdet med sentrale aktører i klubben også forverret seg.

At Morten Gamst Pedersen ikke fikk forlenget kontrakt i TIL, samt at Jonas Johansen fikk skylda for at TIL ikke hadde fulgt opp sine egne talenter på en god nok måte rundt A-laget, var sentrale årsaker. Krangel om treninger og permitteringer i koronatiden noe annet.

På fredag skal TIL sesongdebutere mot Raufoss – i 1.-divisjon på Alfheim i klubbens 100-årsjubileum. Den tidligere sportssjefen og hovedtreneren hadde helt andre planer. Her skulle det kjempes om medaljer i Eliteserien.

Nå er både sportssjefen, og alle finnene han hentet, borte. Eksperimentet som skulle endre TILs DNA krasjlandet.

Fakta Finnene som forsvant fra TIL Juha Pirinen (ferdig 30. juni 2020) Juha-Jaakko Ulvila (ferdig 3. juni 2020) Simo Valakari (ferdig 19. april 2020) Onni Valakari (ferdig 30. januar 2020) Robert Taylor (ferdig 20. januar 2020) Vis mer

