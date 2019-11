«En overbevisende seier på en slik dag er ekstremt sterkt av Brann»

Det var Odd som hadde noe å spille for. Telemarkingene kjemper om medalje og plass i Europa neste år. Brann-spillerne kjemper egentlig ikke for annet enn sin egen yrkesstolthet. Noen av dem kanskje også for treneren sin, som er i en presset situasjon.

På toppen av alt: Et skrinnere Brann Stadion enn jeg kan huske å noensinne ha sett under en seriekamp. En kald fredagskveld i november. Hvordan Brann-spillerne klarte å komme opp med en såpass sterk prestasjon som dette – det vet jeg ikke. Men det sier en del om profesjonaliteten til disse spillerne.