Problemene tårner seg opp

MOLDE: Skiforbundet lekker medlemmer. Det blir Tove Moe Dyrhaugs (56) største utfordring som fersk president.

Her er Tove Moe Dyrhaug akkurat valgt som Norges første kvinnelige skipresident. Hun fikk 74 av 96 stemmer og vant dermed duellen mot Katharina Rise og Kristin Vestgren Sæterøy. Erik Røste gir seg etter ti år i rollen.

12. juni 2022 12:56 Sist oppdatert 8 minutter siden

Norge har for første gang en kvinnelig skipresident. Tove Moe Dyrhaug boblet av lettelse, for valginnspurten ble mer spennende enn hun håpet på etter to benkeforslag. Til slutt var seieren likevel knusende.

Et banner henger langs siden av scenen i salen der hun ble valgt: «Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.» Det er ord Skiforbundet vil ha klistret til seg. Men slik har det ikke vært.