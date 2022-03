Idrettens store skvis

Et spesielt scenario ligner et mareritt for idrettstoppene.

Fifa-president Gianni Infantino og Russland-president Vladimir Putin har i flere år hatt et godt forhold. Her under VM-finalen i Russland i 2018.

15. mars 2022 20:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

Se det for deg:

Russland kastes ut av VM-kvaliken i fotball på grunn av landets krigføring. De anker og får likevel være med. Motstanderne nekter å møte dem. Disse ryker ut, mens Russland går rett til VM.