Mandag ettermiddag kom nyheten om at landets største langrennsstjerne har pådratt seg brudd ved en finger, noe som fører til at må stå over helgas verdenscup i Falun.

Det er ille, ikke bare fordi sammenlagtseieren i verdenscupen sannsynligvis ryker, men også fordi skitouren på hjemmebane om to uker står i fare.