«Kun Brexit kan stoppe United-spillerens TIL-comeback»

KOMMENTAR: Spiller etter spiller glipper for TIL denne vinteren. Nå ber TIL-ledelsen til fotballgudene om at tromsøværing og Manchester United-gutten Isak Hansen-Aarøen (16) ikke havner i samme kategori.

SPENNENDE: 16 år gamle Isak Hansen-Aarøen i duell med Daniel Berntsen (til høyre) under internkampen i Skarphallen fredag. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Der mange idrettsutøvere og lag ikke engang får trene eller spille kamper i koronatilværelsen er TIL og toppidretten privilegerte. Ser man bort fra de siste ukene har de fått spille både kamper og trene mer som normalt. Riktignok under et strengt regime, som i praksis er en slags fritidskarantene.

Men også TIL merker dette. Fredag skulle «Gutan» egentlig spilt mot Vålerenga i Oslo. Den reisen ble kansellert, og erstattet av en kamp mot Alta i Bardufosshallen. Når også den ble avlyst, endte TIL opp med en internkamp i Skarphallen. Den første kamplike testen i comeback-året i Eliteserien – foran en rekke sentrale TIL-aktører. Lars Espejord og Tore Rismo fra TILs sportslige utvalg var innom. Det samme gjaldt akademisjef Morten Giæver og nylig ansatte Svein-Morten Johansen.

Og der mye er unormalt i denne perioden var i det minste denne opplevelsen ganske lik seg selv. Noen feilpasninger her og der. Lite sjanser. Litt klønete duellering. Slik en første treningskamp ofte fremstår i starten av februar – to måneder før første seriekamp.

Uten å si for mye, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvem som faktisk kommer til å spille, når TIL møter Haugesund borte 5. april. I forrige uke takket prestisjeprosjektet Gjermund Åsen nei til å komme nordover. Rett etter fredagens «kamp» fortalte Lars Petter Andressen at nigerianske Moses Ebiye ikke blir TIL-spiller på grunn av lønnskrav. En litt overraskende u-sving all den tid TIL var enige med HamKam om selve overgangssummen.

Det betyr igjen at jakten på nye spillere fortsetter på høygir. Med tanke på at det kun er backen Tomas Olai Totland fra Sogndal som er kommet inn, har nevnte Andressen og TIL virkelig en jobb å gjøre. Minst fire nye ansikter skal inn på Alfheim.

Den nærmest forestående per nå er allerede på plass. Når vi snakker om hvem som kan spille om to måneder, er Isak Hansen-Aarøen allerede langt frem i køa. I den ellers forglemmelige internkampen ble Manchester United-spilleren plassert på samme lag som Kent-Are Antonsen, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano og Runar Espejord. Navn som garantert vil være i en førsteellever i TIL per i dag.

Gjennom årene har det blitt skrevet drøssevis av saker om den nå 16 år gamle tromsøgutten som i august reiste til Manchester. Helt siden han var 10 år gammel har han vært i søkelyset til sin nåværende klubb. Noe som kulminerte med at TIL på 16. mai i 2019 gikk ut med en avtale med Manchester United om en overgang, for for fjortenåringen.

Jeg er kjent med at TIL, med daværende hovedtrener Simo Valakari, hadde et ønske om å få gitt Aarøen elitedebuten høsten 2019. Historien forteller at det i stedet ble en kamp mot nedrykk, med Aarøen på tribunen.

Men i januar for et år siden fikk han testet seg blant de store gutta på alvor. I iTromsø-cup kom han inn etter pause da TIL ennå ikke hadde scoret mot Skarp. Bare tre minutter senere hadde han sørget for ledelse. Der og da var det mange som fortsatt trodde at veien til å spille i 1.-divisjon var ganske lang.

De tok feil. Før han dro til England i august var Aarøen innbytter i syv kamper. Der TIL, tilfeldig eller ikke, vant alle. Ikke rart de forsøkte å låne han ut sesongen.

Sist mandag var han igjen på TIL-trening, etter å nylig ha reist hjem til Tromsø i samråd med klubben. Det har åpnet for et comeback i hjembyen – i hvert fall frem til sommeren.

Etter det iTromsø får opplyst er det kun Brexit som kan stoppe at overgangen skjer. Manchester United skal være bekymret for om det blir vanskelig å hente Aarøen tilbake til England igjen etter et eventuelt låneopphold. Regelverket her er så nytt og ferskt at usikkerheten rår, selv på dette nivået i fotballen. Selv kan han ikke si noe offentlig uten tillatelse fra den engelske klubben.

Sentrale TIL-aktører har ikke lagt skjul på begeistringen for Aarøen. Unge spillere har ofte en evne til å skinne på vinteren, før de slokner når det nærmer seg sesongstart. Her er forventningene annerledes.

Jeg vekslet noen ord med veteranen Ruben Yttergård Jenssen i minuttene etter fredagens økt. Med 39 A-landskamper og proffopphold i Tyskland og Nederland har 32-åringen noen referanser til hva som er bra. Han var ikke i tvil. Denne 16-åringen har definitivt noe å komme med for TIL i Eliteserien 2021. Gjennom de tre ganger femten minuttene på banen gjorde Aarøen noen pasningsfeil. Likevel tok han sakte, men sikkert styringen på laget sitt, som om han var 10 år eldre.

Samtidig ligger uvissheten der fra TIL-hold, helt frem til bekreftelsen kommer. Kanskje glipper også denne profilen?

Men en ting er sikkert, selv om vi ikke vet hvordan han umiddelbart vil kunne prege det øverste nivået i norsk fotball. Isak Hansen-Aarøen er en attraksjon skulle han være TIL-spiller om to måneder. Og alderen er ingenting å være redd for.

Jevngamle Andreas Schjelderup (16) fra Bodø debuterte torsdag kveld for Nordsjælland i den danske toppserien. Så får TIL-ledelsen heller skaffe de ekstra spillerne som kan lette presset på et slikt talent i mellomtiden.