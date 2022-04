Meninger Egil «Drillo» Olsen En mester på og utenfor banen OM FOTBALL: Telefonsamtalen etter at vi fikk sparken i Wimbledon, forteller alt om hvordan 80-årsjubilanten Egil «Drillo» Olsen er.

22. apr. 2022 06:45 Sist oppdatert nå nettopp

«Du må holde deg klar på benken, Frode. Jeg føler at du kan bli viktig for oss.»

Spillermøtet var over. Mannen som sto ved taktikktavlen, hadde som vanlig presentert hva han tenkte skulle bli avgjørende for kampen, og han avsluttet som alltid med å skrive tre stikkord på tavlen. Så snudde han seg mot Frode Grodås, reservekeeper på landslaget som om et par timer skulle spille en avgjørende kamp om å komme til VM i USA.

Den septemberkvelden i 1993, på vei fra hotellet til møtet med Polen på Ullevaal, var det flere av spillerne som lurte på om det hadde rablet for Egil «Drillo» Olsen.

Treneren de hadde oppnådd enorm respekt for, valgte å bruke de siste ordene på en reservekeeper alle visste normalt aldri ble byttet inn.