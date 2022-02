Tidelibom, det snør

NOTERT: Beijing-OL fikk sitt Lillehammer-øyeblikk noen minutter lørdag morgen.

Slik så det ut på skiskytterstadion lørdag.

12. feb. 2022 10:21 Sist oppdatert nå nettopp

Da jeg dro fra gardinen på hotellrommet, danset det noen små snøfiller ned på verandaen.

Alle som er gamle nok, husker den magiske snøen som kom som på bestilling fra OL-sjef Gerhard Heiberg og falt lett som bare snø kan falle under åpningsseremonien på «the best games ever». Hvitt fra oven sørget for perfekt innramming av et OL av typen vinter.

Nå var ikke dette øyeblikket lørdag morgen rørende på lillehammersk vis, men det kom som bestilt. TV-bilder av kunstsnøstriper i noe som ser ut som en krysning av stepper og ørken har ikke gitt de aller beste assosiasjoner til vintersport.

Temperaturen er helt riktig for skisport. Det er kaldt og vi har vel bare vært i nærheten av null grader noen solfylte ettermiddager. Men det er tørt i området. De klimatiske statistikker viser at det omtrent ikke er nedbør om vinteren i Zhangjiakou og omkringliggende daler og fjell.

Men nå kom det nå litt av det som gjør vinter til vinter. Litt forsinket spør du kinesiske arrangører som gjerne skulle ha vist frem hvite vidder fra første TV-øyeblikk. Rundt omkring i OL-byen ser du forsøk på å lage hvite kulisser med snøkanoner. Men det er rett og slett for mye brunt til at de kunne lykkes. Men i skrivende stund ligger det et tynt, hvitt slør over de frostbrune fjellsidene.

Men det var kanskje noen som sendte et par bannskapens gloser i retning opp. Smørere for all verdens langrennsski har slitt i ukevis allerede med å finne riktig formel for trå kinesisk kunstsnø. De fleste har knekt koden nå.

Nå må de kanskje også finne ut av hvordan få best gli på den naturlige kinesiske snøen.

Reporter Kurt Haugli er på plass i Beijing-OL for Aftenposten. Under kan du lese flere av hans skråblikk fra lekene.

Les også «Vad tycker du om att Sverige ligger över Norge i antal guld?»

Les også Journalister som klager

Les også Lukten av OL

Les også Ikke er det tilskuere. Ikke er det lokalbefolkning. Hvor er de?

Les også En del utøvere hater det. De driver idrett, ikke talkshow.

Les også Hæ?! Et skihåp fra Saudi-Arabia?