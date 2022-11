42 minutter siden

Er det en hyggelig gest? Eller er det et klask i ansiktet? Dilemmaet presser seg frem allerede før jeg når inngangen. Skiltet utenfor får meg til å stoppe opp.

Hassan Al-Haydos, Qatars nummer 10, stirrer ut fra plakaten. Landslagsspillerens blikk er vendt mot arbeidsmigrantene som under VM stimler forbi her i store klynger.

«Takk for bidraget til å levere det beste VM noensinne!» står det.

Får ikke være med

Det kan godt være meldingen er ektefølt.

Samtidig kunne det like gjerne stått: Takk for alt dere ofret. Men nå er VM i gang, så nå må dere forsvinne fra de luksuriøse stadionene og områdene dere bygget for oss.

Åtte stadioner er bygget til dette VM.

Litt utenfor Doha har en helt ny by reist seg i ørkenen. I Lusail skal finalen spilles 18. desember.

I tillegg er det satt opp flere supporterområder med VM-visning på storskjerm.

Kollektivtransport er gratis mens mesterskapet varer.

Men tror du dette er for alle, må du tro om igjen. Skal du inn på kamp, må du naturligvis ha kampbillett. Skal du bli med på storskjerm-festen i byen eller ta T-banen uten å betale, må du ha et såkalt Hayya-kort. Det kortet får du bare om du har billett til en VM-kamp.

I praksis presser dette de fleste av de lavtlønnede fremmedarbeiderne ut av VM-festen. De bygget mesterskapet, men får ikke feire sammen med resten.

I skyggen av luksusen

I stedet har de fått sitt eget sted å feire. Det ligger en halvtimes kjøretur fra den offisielle supportersonen i Doha.

Uber-sjåføren kjører ut av Doha. De storslåtte skyskraperne forsvinner fra syne. Det virker som om velstanden langs veien synker for hver kilometer. Da bilen er fremme, er vi i området kjent som «Industrial Area».

Dette er blant områdene som huser mange av Qatars arbeidsmigranter. Flere reportasjer de siste årene om kummerlige boforhold er kommet herfra.

Solen henger lavt over en enorm grusslette. Der spiller en gjeng med barn cricket, sporten som er gigantisk i Sørøst-Asia.

Rett ved siden av ligger stadionet som denne måneden er gjort om til migrantenes VM-sone. Vaktene iakttar meg noe skeptisk på vei inn. Jeg skiller meg ut i mengden.

En jevn strøm av folk flyter mot inngangen. Noen begynner å jogge. Fra innsiden kan de høre at kampen mellom Qatar og Senegal er i gang. Forventningene stiger.

95 prosent arbeidsmigranter

Qatar har 2,8 millioner innbyggere. Rundt 88 prosent av dem er arbeidsmigranter. De står for 95 prosent av den yrkesaktive delen av befolkningen.

Qatars statsborgere nyter store velferdsgoder. Men forskjellene er store også mellom ulike migrantgrupper. Det påpeker Mari Norbakk i boken «Globale veikryss: Golfmonarkiene i endring». Der har forskeren skrevet ett av kapitlene.

Lavtlønnede sør- og sørøstasiatiske migranter er nederst på rangstigen, mens arabisktalende migranter oftere er i landet gjennom flere generasjoner.

Qatarske myndigheter slenger ut anklager om at VM-kritikken er rasistisk. Samtidig bestemmes lønnsnivået i landet av hvor arbeiderne kommer fra. Dette ble også kritisert i en FN-rapport i 2020.

Det finnes et tak

For nesten alle grupper er det så godt som umulig å få statsborgerskap.

Det er forbeholdt «et mikroskopisk antall», skriver Norbakk. Prosessen var inntil nylig «så uforståelig og komplisert at man anså det som umulig å bli statsborger uten et direkte dekret fra emiren».

Systemet skaper «en følelse av total midlertidighet» for migrantene i Qatar. Det er også et inntrykk jeg sitter igjen med etter å ha vært her i to uker.

Migrantene jeg har snakket med, kom hit for en bedre fremtid for seg og familien. – Ingen jobber, sier de om hjemlandet. De vil tjene så mye penger som mulig og sende det hjem.

Mange kommer hit med gjeld. De lures og presses til å betale ulovlige rekrutteringsagenter i hjemlandet.

Arbeiderne er fullstendig klar over at det er et tak for hva de kan oppnå her. De fleste ser for seg at Qatar-oppholdet har en ende. Flere har spurt meg om mulighetene for å komme seg til Norge.

Lusail stadion skinner i kveldsmørket. Dette bildet er fra 2019.

Fine øyeblikk

Stadionet i «Industrial Area» kan minne om en mindre utgave av Colosseum. Blå seter er festet bortover tribuneradene. Sidemannen feier setet med hånden før han setter seg ned.

På storskjermen spiller Qatar sin andre VM-kamp. De som aldri vil få status som statsborger, ser på noen som faktisk får det. Idrettsutøvere er blant de ytterst få.

De fleste her heier på Qatar. Én har på seg en høy Qatar-hatt i rødt og hvitt. – Neeei! utbryter han da laget brenner en sjanse. Han blir stadig mer morsk i blikket.

For mange her ser det faktisk ut som en VM-fest. De lever seg inn i øyeblikket og har det gøy med venner. Og da kommer tanken: Det er jo bra at de faktisk blir tenkt på. Det ville vært enda verre om de ikke fikk noe.

Da Senegal scoret mot Qatar, brøt jubelen ut blant den afrikanske supportergjengen.

Det er akkurat den typen paradokser som gjennomsyrer hele dette mesterskapet. Flere kan ha fine stunder her denne måneden. Kanskje føler de også på en stolthet over å være en del av gigantarrangementet.

Men de står fortsatt på utsiden og kikker inn. Det illustreres også av andre bilder som ruller over storskjermen: De viser supporterfeiringen i Doha migrantene her ikke får være med på.

Skiltene: Ingen adgang

De er vant til segregering. I fritidsområder og i offentlige rom i Doha kan man finne skiltet «kun for familier». Beskjeden betyr at menn kun får være der om de har med seg et kvinnelig familiemedlem eller barn.

Det som ikke sies, skriver Mari Norbakk, er «at dette kun betyr menn av lavere klasser og av bestemte etnisiteter».

Grunnen er at alle arbeidstagere i Qatar må ha en sponsor, vanligvis arbeidsgiveren. Skal man få familie inn i landet, stilles det krav om inntekt over 25.000 kroner i måneden. Denne lønnen er langt over hva mange grupper tjener. Minstelønnen i Qatar, som ikke alle selskapene respekterer, er 2700 kroner i måneden.

«Afrika! Nummer én!»

Også kampbillettene er utenfor manges rekkevidde. Derfor må de se kampene langt vekk fra stadionene de bygget.

Senegal går opp i 3–1-ledelse, og Qatar er på vei ut av turneringen. Men i én del av tribunen i «Industrial Area» stiger stemningen voldsomt. Der har migranter fra flere afrikanske land samlet seg.

«Afrika! Senegal! Afrika! Nummer én!» roper de.

Fotballøyeblikk kan virke bedøvende, men effekten går over. Det absolutt viktigste for alle her ville vært om Qatar og Fifa virkelig tok rettighetene deres på alvor.

Det var lenge stor stemning blant de som heiet på Qatar.

