Tottenham-manager Mauricio Pochettino har viktige avgjørelser å ta før finalen, både med tanke på laguttak og strategi.

Når en som scorer tre mål og er den direkte årsaken til at Tottenham er i Madrid, kan vrakes, forstår de fleste at laguttaket ikke er enkelt. Årsaken til at Lucas Moura kan starte på benken heter Harry Kane, eller Fernando Llorente.