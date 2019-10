STØREN/MALVIK: «Gode sammen – en konsekvens av bevisst kultur» var budskapet på plansjen da Marit Bjørgen tok ordet i Støren kulturhus onsdag formiddag.

Den 39 år gamle skidronningen var hyret inn som en av foredragsholderne under «Gauldalskonferansen» i hjemkommunen. Tema var betydningen av å bygge et lag, og hvorfor det er smart å være en del av et lag også om man ønsker å bli best i en individuell idrett.