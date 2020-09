«NM-dagen var over for lengst da bursdagsbarnet dukket opp i høstmørket. Det sier noe om hvorfor Jakob (20) er så god»

OM FRIIDRETT: Hvorfor er Jakob Ingebrigtsen tidenes raskeste europeer på 1500 meter? Noe av svaret kom lenge etter at han løp i mål på sin egen 20-årsdag.

45 minutter etter at Jakob Ingebrigtsen løp i mål på sitt forsøksheat og NM-dagen var over, løp han nye runder på Fana Stadion. Bursdagsfeiring fikk vente. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

BERGEN: – Sjå der!

En erfaren sportsjournalist, som har fulgt Jakob Ingebrigtsen nærmest siden han ble født, pekte ut mot tartandekket på Fana Stadion.

Journalistene som skulle skrive noen avsluttende setninger før arbeidsdagen var over reagerte ikke særlig på utbruddet.

Friidrett-NMs andre dag var over for lengst. Nå kunne det ikke være noe annet å se på enn et fåtalls funksjonærer som gjorde anlegget klart til NMs siste dag.

Eller?

– Jakob er ute og løper runder, fortsatte den erfarne sportsjournalisten.

Plutselig kom han løpende langs den ene langsiden, forbi traktoren som kjørte søndagens hekker på plass og inn i svingen.

En runde. To runder. Tre runder.

Jakob Ingebrigtsen løp flere runder på Fana Stadion lenge etter at NM-dagen var over lørdag. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Sjelden har den usynlige jobben vært mer synlig

Historiene om hvordan den usynlige jobben har utgjort forskjellen fra å være god og best i idrettens verden er mange. Men sjelden har den vært så synlig som i høstmørket i Bergen lørdag kveld.

For verdens mange tilfeldigheter ville det slik at Jakob Ingebrigtsen skulle løpe sin siste 1500 meter i 2020 sesongen på sin egen 20-årsdag denne lørdagen.

Klokken kvart på syv sprengte han 1500 meterfeltet i NM i fillebiter fra start. 3 minutter, 33 sekunder og 93 hundredeler senere var han i mål og knuste sin egen mesterskapsrekord fra 2019 med nesten to og et halvt sekund.

En halvtime senere sto han på startstreken til forsøksheatet på 800 meter. Også det vant han, selvsagt. I over en halvtime ble han stående i intervjusonen og tålmodig svare på spørsmål. Først fem minutter over åtte var siste spørsmål besvart.

– Det er egentlig det samme. For meg er det viktigste å bli bedre til å løpe, sa han om det var noe forskjell på å være tenåring og 20-åring.

Stadion var så godt som tom og høstmørket hadde senket seg over Fana Stadion. Da dukket Jakob Ingebrigtsen opp igjen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Langt ifra tilfeldig

Samtidig et annet sted i Bergen ble det stelt i stand feiring for bursdagsbarnet hjemme hos bestemoren til Jakob Ingebrigtsens samboer.

Og om det var tilfeldigheter som gjorde at han løp sesongens siste 1500 på bursdagen, så var det langt ifra tilfeldig det som skjedde ti minutter etter at han var ferdig med kveldens siste intervju.

Om noe, så forteller det en liten historie om hvorfor Jakob Ingebrigtsen er verdens raskeste europeer på distansen gjennom tidene.

De fleste av oss ville nok ment at to løp og en lengre medieseanse ville holdt på en 20-årsdag når sesongen mer eller mindre er over, men slik er det ikke i familien Ingebrigtsen.

Jobben skal gjøres ordentlig. Uansett hva.

Gjert Ingebrigtsen gir sønnen en enkel håndbevegelse for å gi beskjed om at det også skal gjennomføres et par raske drag før de kan dra i bursdagsfeiring. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Sånt gjør kun de som virkelig skal bli best

Etterhvert var alle hekker satt på plass, og også traktorføreren var ferdig med kveldens arbeid.

Jakob Ingebrigtsen løp videre. Så stoppet han hos far Gjert, som med en enkel håndbevegelse viste at sønnen ikke kunne dra på bursdagsfeiring helt ennå.

På den ene langsiden satte 20-åringen i gang med raske drag. Frem og tilbake. Klokken var blitt halv ni, en time etter at han var i mål, da Jakob og Gjert Ingebrigtsen sa seg fornøyd. Dagens arbeidsøkt var over. De satte seg i bilen og dro for å endelig feire bursdag.

– Sånt gjør kun de som virkelig skal bli best, konkluderte den erfarne sportsjournalisten.

Sjelden har han nok hatt mer rett enn det.