Idrettens lykkeligste dag siden viruset traff Norge

Frustrasjon kan vike for jubel. Norge tar et stort steg mot et normalt samfunn.

Kulturminister Abid Raja (V) kan endelig gi gode nyheter til idrettspresident Berit Kjøll. Her fra i fjor. Foto: Terje Pedersen, NTB

6 minutter siden

Det begynner å bli lenge siden kulturminister Abid Raja varslet lys i enden av tunnelen. Men nå kan idretten kjenne lyset varme opp sitt nedkjølte ansikt.

Vaksinegjennombruddene er grunnen til at vi er her. Ser man bort fra det, er fredagens nyhet den beste siden viruset traff Norge i mars 2020.