Vålerenga vant i Fagermos debut, men hva var planen?

Dette skulle vi tro: I den første av 30 kamper burde seiersviljen vært på topp.

Ola Bernhus var ikke veldig imponert over det Vålerenga viste i trener Dag-Eilev Fagermos debut. Christoffer Andersen

11 minutter siden

Sarpsborg 08 – Vålerenga 0–1

Noen mener at en fotballkamp aldri er kjedelig. De tar feil. Det hender at begge lag er like feige.

Men at en fotballkamp kan være god underholdning, det stemmer i hvert fall.

Det siste vet vi etter å ha sett Viking-Bodø/Glimt tidligere på kvelden, en kamp som ikke bare ga seks mål, men også viste oss god kvalitet. En kamp talsmenn for norsk klubbfotball kan være stolte av.

Det var vel derfor at kontrasten ble så stor til Sarpsborg 08-Vålerenga. Frykten for å tape overskygget alle tanker på offensiv og skapende fotball.

Les også Matchvinneren drar ingen steder

«Kan vi slutte å le av Vålerenga?» spør kommentator Ola Bernhus. Vegard Grøtt

Hva var planen?

Det så ut som om Vålerenga ikke hadde noe å tilby, hverken TV-seere eller de 200 på tribunene i Sarpsborg. Det kan ikke være en forklaring enn at de ikke våget.

Hjemmelaget hadde litt mer. Men når et hjemmelag i serieåpningen velger et defensivt 5-4-1 med press midt inne på egen banehalvdel, må vi i hvert fall stille spørsmål ved hensikten.

Riktignok var Sarpsborg svært nær å rykke ned i fjor etter en sesong der de egentlig fortjente nedrykk, men det var da virkelig ikke verdensartister de møtte i denne kampen. Vålerenga var ikke det spøtt bedre enn Sarpsborg i fjor høst.

Og Vålerenga husket det. Først etter 40 minutter forsøkte Oslo-laget seg på et angrep der også spissen Matthías Vilhjálmsson fikk være innom ballen. Da tuppet Aron Dønnum inn 1–0.

Les også «Kan vi slutte å le av Vålerenga?»

Nye planer?

Det åpnet i hvert fall for et par spørsmål før den andre omgangen. Skulle Vålerenga vare like forsiktige, kanskje enda mer nå som de ledet? Og innså Sarpsborg 08 at motstanderen måtte settes under press, i hvert fall litt oftere enn i den første omgangen?

Et lag som spilte uavgjort 15 ganger i fjor, stolte kanskje på at det ville gå slik igjen. Nesten av seg selv?

Nei, Sarpsborg forsøkte virkelig. De la laget høyere, og Ikke minst var sidebackene Sulayman Bojang og Joachim Thomassen villige.

Svenske Anton Saletros viste at han kan bli en god ordstyrer på Sarpsborgs midtbane, der Vålerengas ditto, Fredrik Oldrup Jensen, ikke kunne oppfylle forhåndsomtalen denne gangen. Det var det ikke mange som kunne.

Etter hvert ble det tydelig at Vålerenga var det beste laget. Stille og rolig avvæpnet de Sarpsborg, de må ha blitt overrasket over hvor lett det var. Grunnen er lagt for forbedringer allerede mot Stabæk i neste kamp.

Hadde det ikke vært for det var såpass mye temposvak fotball å se, kunne vi ha skrytt av forsvarsspillet til begge lagene.

De hadde en fredelig kveld, de som spilte bakerst i de to lagene. Så enkelt burde det ikke ha vært.

Men slik er det jo, ingen vil tape første kamp. Eller nummer to, tre eller 30.