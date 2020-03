Tirsdag rykket politiet ut. Et antall ungdommer spilte fotball i Ulsberglia i Åsane.

Der har vi to setninger de færreste hadde trodd de noensinne skulle få lese. Men slik er det altså. Over hele landet rapporteres det om ulydige barn som benytter seg av idrettsanlegg og at politiet settes inn i arbeidet med å hesje dem vekk.