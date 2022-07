De er likere enn mange tror

BRIGHTON: For Norges største stjerner har det alltid handlet om respekt.

Fremstillingen av Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg mangler noe.

I dag 06:45

Da Caroline Graham Hansen startet å spille fotball, hadde hun de samme drømmene som guttene hun spilte med. Da hun ble eldre, innså hun at drømmene ikke var for henne.

Hun ville aldri kunne spille for Lyns herrelag, som hun hver helg dro for å heie på. Ikke for herrelandslaget heller. Landslaget for kvinner hadde hun ikke noe forhold til.