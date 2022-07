Takk for nå, vi sees aldri igjen

OM FRIIDRETT: I landet der alt annet er så stort, ble VM-vert Eugene for små.

Amerikaneren Noah Lyles feiret VM-gullet og supertiden 19,31 på 200 meter på ryggen til maskoten «Legend», men som en kan se på bildet var det ikke mange igjen på tribunen for å hylle hjemmehelten.

EUGENE (Aftenposten): Tidlig en morgen på dag tre av VM grep bussjåføren ved rutebilstasjonen tak i en villfaren nordmann med jetlag:

– Where are you going?