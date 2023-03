En dag i Fifas rike

KIGALI (Aftenposten): Gianni Infantino hadde en melding til alle som elsker ham. Og hater ham.

Da Gianni Infantino ble gjenvalgt, markerte Lise Klaveness og den norske delegasjonen motstand.

16.03.2023 11:30 Oppdatert 16.03.2023 12:03

I Fifas sal er det så mye klapping at fotballtoppene må bli såre i hendene. Den største applausen for dagen fikk Gianni Infantino gjenvalgt. Valget var så åpenbart og motkandidatene så ikke-eksisterende at det ikke var noe poeng å avgi stemmer. I stedet klappet delegatene. Dermed er Infantino Fifa-president i fire nye år. Minst.

Han gestikulerte triumferende på scenen. I havet av applaus la han kanskje ikke merke til Lise Klaveness, som lot hendene hvile i en liten protest mot Infantinos styre. Noen få andre europeiske land gjorde det samme.