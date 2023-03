Den ydmyke mesteren

VM-BLIKK: Simen Hegstad Krügers (29) VM-dobbel står ikke tilbake for noen prestasjoner i norsk langrenns rike historie. Han er blant våre største menn nå.

Simen Hegstad Krüger jublet for sitt andre VM-gull i Planica.

01.03.2023 16:36

PLANICA (Aftenposten): I målområdet dundret Queens ihjelspilte «We are the champions», men mesterens arbeidsdag var langt fra over.

Sakte manøvrerte Simen Hegstad Krüger seg forbi TV-båser, mikrofoner og det som må være verdens lengste intervjusone.

