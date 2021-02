Du verden, Trondheim skal være glad de tapte

KOMMENTAR: Det blir helt sikkert fine TV-bilder fra Oberstdorf, men det er oppriktig synd på arrangøren.

Folketomt VM: Andreas Strehl og Ralf Hübner fra politiet i Memmingen er på plass i Oberstdorf. Foto: RICHARD SAGEN

10 minutter siden

OBERSTDORF: To politimenn, Andreas og Ralf, spaserer sakte rundt i sentrum av Oberstdorf. De kommer fra Memmingen, en times kjøretur unna og er sendt til VM-byen for å sikre at lov og orden blir opprettholdt de neste to ukene.

De får neppe noen utfordrende jobb. Hovedoppgaven blir å se til at de få som ferdes rundt i sentrum er iført korrekt type munnbind.