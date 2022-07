Ikke sov bort denne sommernatten

OM FRIIDRETT: Gullhåpene skrudde på cruisekontrollen. For resten av nasjonen gjelder det å holde seg våken.

Karsten Warholm hadde full kontroll i sitt semifinaleheat og løper for sitt tredje strake VM-gull på 400 meter hekk natt til onsdag norsk tid.

16 minutter siden

EUGENE (Aftenposten): Two down and one to go.

Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen har gjort unna innledende forsøk og semifinaler på Hayward Field uten altfor store problemer, og natt til onsdag norsk tid venter to tøffe VM-finaler med 20 minutters mellomrom.