Maskodrama

OM OL: Munnbind, vattpinner, temperatursjekk, karantene, forbudt, forbudt, forbudt. Smitte, alarm, isolering, forfall. Nå er det snart OL.

Slik er vi blitt vant til å se de norske OL-håpene. Oppe fra venstre: Johannes Høsflot Klæbo, Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bø og Jarl Magnus Riiber. Nede fra venstre: Halvor Egner Granerud, Tiril Eckhoff, Therese Johaug og Aleksander Aamodt Kilde.

Nå nettopp

Vi har vært i VM på ski i Oberstdorf hvor ikke engang de vanlige kirurgmunnbindene var tette nok for tyske smittevernere. Vi har vært i Tokyo-OL i tre ukers maskorama i et par og tretti varmegrader, 90 prosent luftfuktighet, karantenehotell og testing annenhver dag.

Det var lite smitte både her og der, men de som ble smittet risikerte alvorlig sykdom den gang. Det ble vunnet gull og skuffelsene over ikke å gjøre det var like stor som i alle tidligere mesterskap. Frykten for å bli alvorlig syk var til stede, men ikke fryktinngytende.