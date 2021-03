Hvor blir det av sponsorene i debatten om Qatar?

Makten ligger i pengene.

Fotballpresident Terje Svendsen mener boikott er galt virkemiddel. Nå skal det settes ned «et bredt sammensatt utvalg» for å vurdere effekt og konsekvenser. Foto: Terje Pedersen, NTB

Hvis de siste ukenes debatt har vært en intens trailer, var ikke filmen i nærheten av å leve opp til forventningene. Forbundsstyrets beslutning fredag kveld var effektiv. Da vedtok de å legge et ekstraordinært ting om boikottspørsmålet til juni.

I forkant av søndagens ting ble det raslet med benkeforslag-sablene. Til slutt kom et forslag om at Qatar-boikott skulle debatteres, men ikke stemmes over. Også det initiativet gikk på et knusende nederlag. Etter 25 minutter var Qatar-praten over for denne gang.