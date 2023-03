Klimakrise? Ta med skiene til ørkenen.

Idretten vil bli så global som mulig. På veien dit kan den bidra til egen utslettelse.

Slik fremstiller Saudi-Arabia de fremtidige skimulighetene i Neom. Det er en by som bygges i ørkenen.

02.03.2023 07:00

En vennegjeng spenner på seg ski og snøbrett. De svinger seg langs snødekte fjelltopper. Det ser ut som en scene fra Alpene, men skal forestille ørkenen i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia investerer i fremtiden etter oljen. En sentral del av planen er Neom, en by som bygges fra bunnen av. To 170 kilometer lange skyskrapere skal huse 9 millioner mennesker. Det skal lages en innsjø. Og det skal bli en destinasjon for skiturister.

