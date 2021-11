Triksene for å felle Nederland

ANALYSE: Nederland er favoritter. Men underdogs har vunnet fotballkamper tidligere. Spesielt én spillers svakhet bør utnyttes.

Morten Thorsbys duellkraft kan bli avgjørende når Virgil van Dijk og resten av Nederland venter tirsdag kveld.

15. nov. 2021 08:00

Muligheten for å gå direkte til VM så ut som den ble skutt over og utenfor Latvias mål lørdag kveld. Oppturen det norske laget fikk etter at Nederland ga bort seieren mot Montenegro, må ha gitt enorm energi. Hvor stor muligheten er nå, skal ingen med flagget på brystet bry seg om før kampstart.

Deres eneste oppgave er å gjøre alt de kan for at den blir så stor som mulig. Det betyr etter alt å dømme at Nederland må beseires. Å håpe på enda mer hjelp fra Montenegro er mer ønske enn tro. Enkelt i teorien. Vrient i praksis.