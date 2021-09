Må krysse alle fingre for Haaland

Haltet han? Haltet han ikke? En vond lårmuskel skaper hodebry for Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund og landslagssjef Ståle Solbakken.

Erling Braut Haaland mottok trofeet for toppscorertittelen i forrige Champions League-sesong før Dortmunds møte med Sporting tirsdag kveld.

Nå nettopp

Det var vanskelig å lese ansiktsuttrykket til den norske spisstjernen da han ble klappet inn på Westfalen stadion før Borussia Dortmunds Champions League-møte med Sporting.

Vi så jo et smil. Men var det spill for galleriet? Kanskje stolthet over at han mottok trofeet som beste angriper forrige Champions League-sesong? Eller 21-åringen vet at det er bedring på gang?