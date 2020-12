Dette var en pine. Nå går det mot blågul fest.

KOMMENTAR: Endelig får svenskene igjen spille hovedrollen. Sist det skjedde, ble tidenes Tour de Ski-øyeblikk skapt.

Tunge tider: Slik så det ut for ett år siden, da Charlotte Kalla forlot skistadion i Val di Fiemme etter en svært tung sprintprolog. RUNE PETTER NESS

Det er 13 år siden et av de mest spektakulære gjennombruddene for en langrennsløper. Bare tjue år gammel gikk Charlotte Kalla ut bak tittelforsvarer Virpi Kuitunen på sisteetappen i Val di Fiemme. Tour de Ski var fortsatt et ferskt konsept, kun arrangert én gang tidligere, og finalen opp slalåmbakken siste dag var da som nå en stor happening.

Finske Kuitunen ledet i 8,1 kilometer. Det var bare noen hundre meter igjen da ungjenta fra Norrbotten føk forbi.