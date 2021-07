Disse fire trendene viser hvordan EM-lagene løser det vanskelige problemet

ANALYSE: Lars Tjærnås ser på flere av trendene som har stukket seg ut under EM.

Italia har imponert på flere måter under EM. Foto: Andreas Gebert / Reuters

6. juli 2021 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

Alle mesterskap gir oss impulser. Har årets EM vist oss noe helt nytt? Nei. Men det har forsterket problemet nesten alle lag som vil score står overfor: Hvordan bryte ned en massiv midtblokk, en tett flokk med forsvarsspillere sentralt i banen rundt egen 16-meter?

Der spillet utvikles er fotballens ytre betingelser like. 22 spillere skal opptre på en gressplen som er drøyt 100 meter lang og 60 meter bred. Det betyr – heldigvis – at ikke alle områder kan dekkes av laget som forsvarer seg. Noen rom må gis bort for å ha kontroll på andre.