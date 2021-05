Nå er det bare trist å se fotballens mest elegante

OM FOTBALL: Han er fortsatt pen i tøyet, men ellers er det lite eleganse igjen av ikonet Andrea Pirlo (41).

Andrea Pirlo gikk på sin største smell i sin korte trenerkarriere da hans Juventus søndag kveld tapte 0–3 mot Milan. Foto: MASSIMO PINCA, REUTERS

12. mai 2021 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

«Man trenger ikke være født hest for å bli en god jockey», uttalte den italienske fotballtreneren Arrigo Sacchi.

Igjen hadde han blitt konfrontert med sin manglende bakgrunn som profesjonell fotballspiller.

Men Sacchi klarte å bevise at en amatør på banen kunne bli en stjerne på benken.

Sacchi ledet Milan til å bli verdens beste fotballag på slutten av 1980-tallet. Han var sjef da Italia slo Norge i 1994-VM og noen uker senere spilte seg til VM-finale. I Italia ble Sacchi selve definisjonen på hva som er en god og klok fotballtrener.

Juventus i fritt fall med Pirlo

Det er også mulig å snu på Sacchis sitat: Selv om en er født hest, er det ingen automatikk i at du blir en god jockey.

Det er tidlig å dømme, men akkurat nå faller Juventus-trener Andrea Pirlo i den kategorien.

En hel fotballverden elsket å se den lille midtbanedirigenten spille for Milan, Juventus og Italia. Pirlo definerte den dype midtbanerollen. Det ble sagt at han så pasningsmuligheter som andre brukte hele karrieren på å finne. Å gi Pirlo ballen var like safe som å putte den i en bankboks.

Andrea Pirlo var kanskje fasit som fotballspiller. Men å se samme mann på sidelinjen i designerdress er bare trist. Samtidig er det et bilde på at det ikke finnes garantier for at en suksessrik spiller blir en suksessrik trener. Treneryrket er mye mer komplekst enn som så.

Andrea Pirlo har alltid vært pen i tøyet. Foto: ALBERTO LINGRIA, REUTERS

Søndag kveld ble hans Juventus-lag ydmyket på hjemmebane av Milan. Hans lag var i en forferdelig fatning i 0–3-tapet.

Pirlo kunne strødd innholdet i en pose kamferdrops over taktikktavlen, og det ville neppe gjort noen forskjell. En lapskaus av stjerner løp rundt uten mål og mening.

Fakta Toppstriden i Serie A 1: Inter – 85 p. 2: Atalanta – 72 p. 3: Milan – 72 p. 4: Napoli – 70 p. 5: Juventus – 69 p. Vis mer

Ute av Champions League

Etter ni strake seriegull er Juventus i fritt fall. 16 poeng bak serievinner Inter og kun femteplass på tabellen tre runder før slutt. Det betyr at den italienske giganten nå er i fare for å miste Champions League til høsten.

Det betyr også at Pirlos to neste kamper, borte mot Sassuolo (onsdag) og hjemme mot serievinner Inter (lørdag), blir ekstremt viktige.

Juventus trodde kanskje at kombinasjonen Andrea Pirlo og Cristiano Ronaldo skulle være gull, men Torino-klubben opplever sin verste sesong på 10 år. Foto: JENNIFER LORENZINI, REUTERS

Uten seire der kan hans svært korte karriere som topptrener få en brå slutt.

Men hvordan kunne dette skje, at Juventus i jakten på 10 strake seriegull plasserte en eks-spiller under utdanning i sjefsstolen rett over natten?

Pirlo var selv tydelig mot slutten av karrieren: Han var lei av presset, han skulle aldri bli trener, han skulle nyte livet på en vingård.

Men da italieneren hadde fått egen karriere på avstand, kjente han på suget. Pirlo var jo genial til å lese spillet, han hadde øyne i nakken, og tenkte at han hadde mye å lære fremtidige spillere.

forrige











fullskjerm neste Milans Andrea Pirlo og Paolo Maldini jublet for Champions Legaue-triumf i 2007. 1 av 5 Foto: THOMAS KIENZLE, AP

Skulle temme stjernene

Han startet på trenerutdannelsen, og i fjor sommer fikk han ansvaret for Juventus’ U23-lag.

Men Pirlo hadde kun gjennomført ni dager på feltet med klubbens fremtidsmenn da A-lagstrener Maurizio Sarri ble sparket etter Champions League-tapet for Lyon.

24 timer senere ble Pirlo annonsert som ny hovedtrener.

Det ble brukt mot forgjenger Sarri at han aldri hadde vært fotballspiller selv. At han ikke taklet dynamikken i en garderobe med så mange store egoer. At lagets ubestridte stjerne, Cristiano Ronaldo, ikke hadde den nødvendige respekten for en kjederøykende eks-bankmann i grilldress.

Men det kunne Andrea Pirlo. Han hadde nylig sittet som den største stjernen i den samme garderoben – høyt aktet og respektert i en hel fotballverden.

Kanskje tenkte klubbleder Andrea Agnelli at Pirlo ville vinne Cristiano Ronaldos tillit, og dermed resten av den feterte Juventus-garderoben? Og så kunne «Den gamle dame» endelig nå målet om å løfte Champions League-trofeet 25 år etter forrige gang?

Fakta Andrea Pirlo Født: 19. mai 1979 Aktuell: Hovedtrener i Juventus Posisjon som spiller: Sentral midtbane Klubber som spiller: Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus, New York City A-landskamper Italia: 116 (13 mål) Meritter: Verdensmester Italia 2006, to Champions League-triumfer, seks seriegull Italia. Vis mer

Guardiola og Zidane lyktes

Det var jo akkurat det lederne i Barcelona og Real Madrid gjorde, da de hentet eks-spillerne og B-lagstrenerne Pep Guardiola og Zinédine Zidane rett til klubbens A-lag.

Begge vant Champions League på første forsøk etter å ha temmet de største stjernene.

Men Pirlo og Juventus mislyktes i åttendedelsfinalen mot Porto i vinter. Nå risikerer Torino-klubben å ikke få spille i pengebingen Champions League.

Det er svært alvorlig for Juventus, som trenger alle inntekter de kan få. Det er jo en grunn til at Agnelli og klubben har vært blant de største pådriverne for det utskjelte og mislykkede Super League-prosjektet. De trenger mer penger.

Uten Champions League kan fort Cristiano Ronaldo og de største stjernene forsvinne.

Da kan Juventus få noen tøffe sesonger foran seg.

Derfor har den italienske legenden viktige grep han må ta i de tre siste seriekampene.

Da hjelper det ikke å være elegant og pen i tøyet. Maestro Pirlo kan starte med å ta på arbeidshanskene.