«Koronaen tar et balletak på idretten og klemmer til»

KOMMENTAR: Plutselig er alle i idretten ekspert på pandemier. Men vi bør slutte å gjøre dette til et spørsmål om vett og uvett.

Hele fem norske landslagsspillere testet positivt på korona under eller rett i etterkant av sist landslagssamling. Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui og Joshua King var tre av dem. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

24 minutter siden

Koronaen har rammet idretten så grunnleggende at vi alle kan – i løpet av fem minutter – ramse opp situasjoner som syntes umulige for noen få måneder siden.

Arsenal kommer til Norge for å spille europacup, men folk får ikke lov å se på dem.

Fotballandskamp annulleres få timer før avspark og motstanderen sendes hjem, mens Norge nekter å reise til internasjonalt bestemt landskamp.

Håndball-EM flyttes på dagers varsel fra Norge til Danmark, der spillerne isoleres på sine hotellrom.

14 spillere på et norsk ishockeylag og 11 på et fotballag settes i karantene, og kamper avlyses i fleng.

Fotballforbundet går til politiet for å få vite hvem som røpet navnet på av en av landslagsspillerne som var smittet av virus.

Verdenscuprenn på ski utsettes, hele tropper lammes fordi det ser ut til at en av trenerne er smittet.

Para-VM i snøsporter på Lillehammer flyttes fra kommende vinter og til 2022. Store arrangementet neste år bestemmes utsatt allerede i år.

De norske håndballjentene skulle kjempe om EM-gull på hjemmebane denne vinteren. Nå er hele mesterskapet flyttet til Danmark. Foto: Bo Amstrup, NTB

Noe nytt hele tiden

Det er noe nytt hele tiden. Og alt dette skal idrettens ledere følge med på samtidig som dens utøvere blir bedt om å kommentere offentlig.

Det er da det er lett å ty til at det er vi som har vettet og de andre som mangler det. Enda det er oppstått problemstillinger der det er umulig å hevde hva som er riktig – etisk og juridisk – og hva som ikke er det.

Oppi dette forlanges det at idrettslederne skal handle rasjonelt og så gjennomtenkt at det tåler etterpåklokskapen.

Her kan det være greit å bruke Fotballforbundets Lise Klaveness som eksempel. Vi kan være enig om at hun har opptrådt fjellstøtt og tydelig. Nei, ikke alltid slik at avgjørelser og uttalelser står for enhver kritikk, men så rettlinjet som det er mulig å forlange.

Likevel glapp det da hun kommenterte de avlyste landskampene med at «i det politiske klimaet som er nå, ble det feil å avvikle disse kampene». Politisk? Nei, det var nok helsemessige spørsmål som burde være avgjørende, og sikkert var det slik også.

Selv om det ble galt likevel, som omtrent alle andre avgjørelser som måtte fattes på et grunnlag som nødvendigvis er sviktende. Der og da.

Så kan vi diskutere breddeidrett mot mosjonsidrett, barneidrett mot voksenidrett, folkehelse mot elite, egoisme mot sosiale hensyn så lenge vi vil. Det vi ser, er at koronaen tar et balletak – unnskyld uttrykket – på idretten og klemmer til.

Lise Klaveness ble hentet ut av mammaperm da det norske landslaget ble nektet avreise til kamp i Romania og Østerrike. Foto: Skjermbilde

Mer kommer

Og vi aner ikke hvor mye verre det er i morgen.

Kanskje av typen Eirik Myhr Nossum, som ble virusfanget og deretter testet ren, mens hele skitroppen diskuterte å reise hjem fra verdenscupen?

Eller i en mye mer alvorlig sammenheng – at hele virksomheter legges ned i månedsvis?

Og som aldri bli de samme igjen, fordi ikke bare praktiske og økonomiske forhold, men også vår tankegang legges om. «Katastrofer» er ikke katastrofale lenger, for vi alltid vil ha opplevd det verre, husker du 2020? Og vi kom over det, bare på en ny måte.

Toppidretten 2021 eller 2022 vil være annerledes organisert og utført enn i 2020. Ikke alt vil være til det verre.

Enten det er vett eller uvettet som har ført til det.