De aller fleste fotballspillere i de ligaene som åpner fryder seg over å få gå på «ordentlig» jobb igjen. Noen gjør det ikke. De fortjener også respekt.

Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen uttrykte i tirsdagens VG bekymring over utsiktene til å bli tvunget til å leve et liv i nærmest isolasjon over tid. Påtvunget isolasjon.