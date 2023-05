Toppklubbene irriterer bredden. Slik kan floken løses.

Lars Tjærnås omtaler Arendal-Vålerenga 2 som «fotballmessig skrekkfilm». Kampen endte 11–0.

Brann vinner på Lerkendal. Amahl Pellegrino scorer «årets mål» i Bodø. Likevel er det et resultat i 2. divisjon som er det store samtaleemnet i norsk fotball denne uken.

07.05.2023 08:00

Det handler om et problem som irriterer grasrota – med god grunn. Det handler om et problem som må løses.

Vålerengas 2. lag har gjennom sine to siste kamper blitt selve symbolet på alt som er galt med å la annetlagene til toppklubbene være en naturlig del av divisjonssystemet. Fra å slå Træff 5–0 med en stamme bestående av spillere fra A-stallen, tok de uken etter turen til Arendal med et lag der kun et par av de som satte seg på bussen ville kommet inn på kino med 18-årsgrense.