«For å løse Vålerenga-gåten, må man starte på toppen»

SKILLER LAG: Etter 3,5 år brøt Vålerenga samarbeidet med Dag-Eilev Fagermo (t.v.). Sportssjef Joacim Jonsson skal finne trenerens erstatter.

Analyse: Den som løser «gåten Vålerenga», løser norsk fotballs største mysterium, mener ekspert Lars Tjærnås.

14.06.2023 15:34 Oppdatert 14.06.2023 15:50

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås er også ekspertkommentator for Viaplay. Han er tidligere trener for Vålerenga og hatt flere roller i klubben. Han har også ledet Stabæk og har vært assistenttrener i Wimbledon og Lillestrøm. Som talentspeider har han tatt oppdrag for Brann, Fredrikstad og Start.

Gåten har følgende ingredienser. Eneste toppklubb i landets største by. Landets trolig beste akademi og rekrutteringsmulighet. Stor og trofast supporterskare. Treningsfasiliteter som omsider er på høyde med konkurrentenes. Summen av alt dette? Elendige resultater over tid. Hvordan er det mulig?