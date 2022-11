Var det virkelig verdt det, Qatar?

Qatar kjøpte et VM, men klarte ikke å kjøpe et godt landslag. Takk for oppmøtet, takk for ingenting, lykke til i neste VM.

Qatars Homam Ahmed hadde en nyt tøff dag på jobben mot favoritten Nederland.

Erlend Nesje Journalist

I dag 18:05

Nederland-Qatar 2–0

DOHA (Aftenposten): Hva skal man egentlig si om den britiske TV-personligheten Piers Morgan?