Å stå for noe også når det koster

KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM: Iranske stjerner tar standpunkt selv når prisen er høy. England lar seg kneble av Fifa med langt mindre i potten.

De iranske spillerne sang ikke med under nasjonalsangen. Øyeblikket viser fotballens kraft. VM spilles mens regimet i hjemlandet brutalt slår ned på demonstrantene som kjemper for frihet.

21. nov. 2022 15:11 Sist oppdatert 6 minutter siden

England-Iran 6–2: Verdens største fotballstjerner dro av gårde for å spille fotball i et land der mye av landskapet består av ørken. Mesterskapet var kontroversielt, og spillerne ville jo vise at de bryr seg.

I horisonten kunne man skimte protestene. Men da man kom nærmere, forsto man det. Det var bare en luftspeiling.