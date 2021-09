Hederlige prestasjoner hjelper ikke Norge til VM

OM FOTBALL: Det er lov å drømme, men kan være smart å bevare realismen.

Målscorer Erling Braut Haaland på Ullevaal rett før lyset ble slukket på landslagsarenaen.

2. sep. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Norge-Nederland 1–1

ULLEVAAL: Ett minutt over midnatt forlot Erling Braut Haaland Ullevaal stadion som en av de siste etter nesten-bragden mot Nederland.

Skjult bak et munnbind og en sort caps var det nesten umulig å kjenne igjen banens gigant i mørket. Men et dusin norske supportere som hang over gjerdet ved spillerbussen, gjenkjente det lyse lange håret.

«Erling!», ropte én.

«Eeeeerling!», skrek en annen.

21-åringen med kometkarrieren svarte med to fingre i været. V for Victory, ofte brukt som et tegn for fred eller seier.

Så klev han opp trappen til bussens midtgang.

Fortsatt med seierstegnet. Men uten seier på bussturen til spillerhotellet.

Landslagssjef Ståle Solbakken og Erling Braut Haaland sammen etter Norges 1–1-kamp mot Nederland.

I all sin prakt på Ullevaal

Det var fint å endelig kunne se målscorer Erling Braut Haaland i all sin prakt på Ullevaal.

Det var også fint å se flere norske spillere gjøre det vi har etterlyst en stund, vise tegn til offervilje.

Norge leverte sin beste prestasjon i Ståle Solbakkens sjette landskamp. 1–1 hjemme på Ullevaal mot Nederland lar seg absolutt høre, det er et fint resultat.

Men hederlige prestasjoner hjelper ikke Norge til VM.

Giganter må felles for at det skal bli mesterskap for Norges A-landslag herrer.

Norge slo et Kroatia-lag som ville bli kvitt treneren sin i september 2015, og kom nesten til EM året etter.

Forrige gang Norge slo et lag som har vunnet EM eller VM i en kvalikkamp, var høsten 2010.

Portugal ble beseiret på Ullevaal, men Norge kom likevel ikke til EM.

Uavgjortkampen mot Nederland minnet en hel del om 1–1-kampen mot Spania i oktober 2019.

En god prestasjon. En nestenbragd. Hit, men ikke lenger.

Jens Petter Hauge omfavnet Erling Braut Haaland etter 1–0-målet i første omgang.

Tett i toppen

Med tap mot Nederland ville det blitt vanskelig å selge inn budskapet om at Norge kan spille seg til VM. Med seier ville Norge vært tabelltopp.

Uavgjort var et poeng for håpet. Det er ikke veldig realistisk at Norge skal ende blant de to øverste i gruppe G, men det gir i hvert fall en mulighet.

Det er lov å drømme, men det kan samtidig være smart å bevare realismen.

Tabellen i Norges VM-kvalifiseringsgruppe ser om ikke annet veldig morsom ut før høstspurten starter for alvor.

Ett poeng skiller Tyrkia, Nederland, Montenegro og Norge.

Lørdag venter Latvia på bortebane for Solbakkens lag. Det er en kamp som skal og bør vinnes, men som kan være vrien nok mot et Latvia-lag som spilte hjemme og sparte krefter da de slo lilleputt Gibraltar hjemme onsdag kveld.

Og Gibraltar tirsdag kveld på Ullevaal skal være tre poeng 10 av 10 ganger.

Tyrkia og Nederland borte

Så skal landslaget over i øvelsen de aldri har behersket: Slå antatt sterkere lag på bortebane i en kvalifiseringskamp.

Tyrkia borte på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 8. oktober blir en vrien nøtt. Alle som har opplevd store kamper i Tyrkia vet at det blir en heksegryte. Vi vet fortsatt ikke hvor mange som slipper inn på stadion med kapasitet på 51.000, men det er all grunn til å tro at det blir en heksegryte. Så skal det sies at Tyrkia er svært ustabile: De floppet under EM, og tapte seieren på overtid hjemme mot Montenegro onsdag kveld.

Nederland borte på De Kuip i Rotterdam 16. november er siste gruppespillkamp. Louis van Gaals lag kommer til å være store favoritter i en kamp Norge trolig må vinne for å kvalifisere seg til VM. Det ble sagt at Gud var norsk da det ble uavgjort 0–0 i 1993 og la grunnlaget for VM-sluttspill året etter, men det er ingen garanti for at han er det to ganger.

Det kan være at det holder å vinne en av disse to kampene, det kan også være at Norge må vinne begge i det som til nå ser ut til å bli en svært jevn pulje.

Vinneren er direktekvalifisert til VM, mens nummer to havner i playoff.

Nederland-sjef Louis van Gaal og Ståle Solbakken takket hverandre for kampen.

Bør være rigget til EM 2024

Det er ikke sikkert Norge er rigget for å delta i VM 2022, men bør være det til EM 2024.

I mellomtiden kan det kanskje være at både Solbakken og Haaland vil slite litt med nattesøvnen etter avslutningen som endte på innsiden av stolpen og ut.

En seier kunne endret dynamikken i VM-kvalifiseringsgruppe G, men fortsatt ville Norge trolig vært av avhengige av resultater borte i Tyrkia og Nederland.

At prestasjonen og resultatet mot Nederland på Ullevaal var hederlig, kommer imidlertid aldri til å synes på sluttabellen.

The winner takes it all.