LERKENDAL: Det ble verken stygt eller skittent. I all hovedsak holdt debattantene seg til saken, nemlig valget mellom sittende styreleder Ivar Koteng og hans utfordrer, Trønderenergi-toppen Ståle Gjersvold.

Sistnevnte gikk på talerstolen klokken 21.42 torsdag kveld. Han pekte på at klubben hadde slitt med å engasjere folk, og at han hadde lyst til å bidra på det feltet. Han trakk frem at han var fra «Meddala», at han var opptatt av verdier og at han kun stilte til valg som styreleder.