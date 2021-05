Åpenhet var visst ikke så viktig likevel

KOMMENTAR: Ingen lov krever at ledelsen i ski-VM offentliggjør søkerlistene. Det betyr ikke at det er smart å la være.

VM-laget: Den trønderske delegasjonen under FIS-kongressen i Hellas i 2018, da Trondheim tapte kampen om ski-VM til 2023. Fra venstre Siri Darell, Rita Ottervik, Morten Wolden, Guri Hetland og Erik Røste. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

Jeg tror styreleder Bård Benum har et poeng, og det er derfor styret i ski-VM havnet i et vrient dilemma. Hvis søkerlistene til toppjobbene i ski-VM hadde blitt offentliggjort, er risikoen at sterke kandidater ville latt være å søke.

Det kan oppstå støy om det blir kjent at for eksempel en toppleder i privat næringsliv søker en annen jobb. Samtidig: Hvis en potensiell VM-sjef virkelig vil ha jobben, lar han eller hun da være å søke?