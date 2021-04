De skitne pengene infiserer fotballen. Beskyldningene mot Ødegaard viser hvordan.

Beskyldninger om Martin Ødegaards dobbeltmoral viser hvordan fotballen er infisert av Midtøsten-milliardene.

Når Paris Saint-Germain møter Bayern München, er det ikke bare en fotballkamp. Det er også en reklameplakat for Qatar. Her fra forrige ukes møte i Tyskland. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS / NTB

12. apr. 2021 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

«Mirakel», fastslo den franske avisen Le Parisien da Paris Saint-Germain beseiret Bayern München for en snau uke siden.

Det er sterke ord når vi vet at tomålsscorer Kylian Mbappé er den nest dyreste fotballspilleren noensinne. Tidenes aller dyreste, Neymar, sto for to av de målgivende pasningene. Pengene som gjør alt dette mulig, kommer fra Qatar. Klubben har vært proppet full av økonomisk doping de siste ti årene.