Et salg av Wangberg bør ikke overraske noen

KOMMENTAR: Selge kapteinen rett før seriestart! Hva er det de driver med på Alfheim?

Spørsmålet er lett å komme med, men har i utgangspunktet et enkelt svar. Økonomi og alder er de to enkle forklaringene som gjør at TIL åpner for å selge en mangeårig profil halvannen uke før comebacket i Eliteserien. I kulissene ligger det derimot en annen, og mer interessant, mulighet hvis Simen Wangberg drar fra Tromsø.

Klokka var litt før ni, en tirsdagsmorgen i februar 2014 på Gardermoen. Etter å ha tatt tidligflyet fra Tromsø var TIL, anført av hovedtrener Steinar Nilsen, på vei til treningsleir i spanske La Manga.

Sittende i nærheten av gate 40 på utenlandsdelen av den travle flyplassen ventet både laget, og undertegnede, på å komme oss videre. Tross alt hadde TIL det travelt med å komme i gang med det som skulle ende i en opprykkssesong fra 1.-divisjon, etter at året før hadde endt med et mageplask av dimensjoner i Eliteserien.

Men en spiller ekstra, som også hadde billett på dette flyet, skulle være rett rundt hjørnet. Ikledd sort lue, og med en bag over skuldra, kom et av vinterens prestisjekjøp gående etter å ha flydd inn fra Bergen.

Steinar Nilsen reiste seg fra plassen sin, og gikk ut for å ønske en 22 år gammel Simen Wangberg velkommen. Det samme gjorde flere av de nye lagkameratene hans før de bordet SK 4675 med retning Spania. Forsvarsspilleren, hentet fra Brann, skulle vise seg å bli like viktig som det TIL hadde sett for seg de neste månedene.

Syv år senere, i 2021, er Steinar Nilsen for lengst historie på Alfheim. Simen Wangberg har derimot vært kaptein siden 2015, og fått fart på det som var en veldig skadeplaget karriere før han kom til nord. Før han ankom Tromsø hadde han aldri spilt en halv sesong på toppnivå fra start.

203 kamper og 17 mål senere er han blitt 29 år og ligger som nummer 29 på klubbens adelskalender over antall kamper. Én kamp bak Ole Andreas Nilsen, og to foran kompisen Morten Moldskred. En naturlig leder på TIL-laget som søndag om en drøy uke skal serieåpne mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Derfor kan noen sikkert bli overrasket over hvorfor TIL i det hele tatt har akseptert et bud fra Stabæk på én million kroner. I skrivende stund pågår forhandlingene, som kan gå i vasken, mellom Wangberg og klubben.

Først og fremst må det understrekes at kjøp og salg av spillere er en del av spillet. Det er ingenting uvanlig med det, og derfor heller ikke spesielt dramatisk. Likevel vil det være naturlig at de utenfor TIL lurer på hva klubben tenker på her.

Wangbergs topplønn er en enkel del av forklaringen. Han er godt gasjert i TIL, med bortimot en million kroner i året. I en tilsynelatende evigvarende jakt på å spare, vil det åpenbart være ønskelig å ta ned utgiftene.

At TIL dessuten kan utnytte et litt desperat marked gjør neppe heller noe for TILs inntekter. Per i dag sliter norske klubber med å få inn utenlandske spillere. Det gjør at norske spilleres verdi tvinges opp, kombinert med at det er få gode midtstoppere å oppdrive i Norge.

Salget gjør også at TIL slipper å ta stilling til om eller hva de skal tilby Wangberg når avtalen hans går ut etter 2021 i Tromsø. Det ligger i kortene at et lønnstilbud kanskje ville blitt lavere. Og kanskje ville ikke TIL engang tilbudt en ny kontrakt, fordi de ser på andre muligheter, eller at en annen klubb kom på banen?

Aldersmessig ønsker TIL også å forynge. Det ligger i klubbens «nye» strategi. De valgte bort Morten Gamst Pedersen (39) tidligere i vinter. Steffen Skogvang Pedersen (27), Lars-Gunnar Johnsen (29) og Mohammed Ahamed (35) er borte. Lars Sætra (29) ble solgt for noen uker siden. Dette er selvsagt også et aspekt når TIL sier ja til å selge en profil som har brukt størstedelen av sin proffkarriere i klubben.

På banen kan dette medføre en synlig endring. Jeg satt under taket på Åråsen da den gang nyankomne Simo Valakari, for første gang spilte med tre stoppere i starten av august 2017. Og brøt med en mangeårig TIL-tradisjon der de hadde brukt to.

Valakari trengte bare én kamp for å se at TIL måtte stille opp annerledes. Han sendte Wangberg inn som den sentrale av tre stoppere på Åråsen for å utnytte trønderens styrker, og den høsten så ikke TIL seg tilbake.

Dagens TIL-trener, Gaute Helstrup, har gjennom tiden sin i TUIL hatt mer suksess og vært mer komfortabel med en firebackslinje. Det gir han andre muligheter i oppspillsfasen. Tidligere i vinter snakket Helstrup høyt om at han ville legge om. Så startet oppkjøringen, og erkjennelsen av at TIL hadde for mange midtstoppere, gjorde at han likevel måtte gjøre helomvending. Nå er ståa fort annerledes, og hvis Helstrup vil forfølge denne planen har han muligheten de neste ukene.

Et salg av Simen Wangberg bør ikke overraske noen, om det har skjedd når du leser dette, eller om det skjer om noen dager/uker. Og jeg blir heller ikke overrasket om TIL ser annerledes ut på banen når han er borte.