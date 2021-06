Det finnes ingen oppskrift for denne kampen

OM FOTBALL: Danmark tapte, livet vant. Men hvordan takler de danske spillerne å være tilbake i Parken 95 timer etter at Christian Eriksen kjempet for livet?

Liverpools legendariske manager Bill Shankly sa en gang: «Noen tror at fotball gjelder liv eller død. Jeg liker ikke den innstillingen. Det er langt viktigere enn som så».

Sorry Shanks, det er mulig å tolke ordene dine på forskjellige måter, men de siste dagene har vært en påminnelse om at livet alltid er viktigere enn fotball.

Livet trumfet heldigvis døden da Christian Eriksen kjempet sin viktigste kamp i København lørdag kveld.

Det ser tilsynelatende ut til å ha gått bra med Danmarks største fotballstjerne. Da kan lagkameratene forsøke å vende tilbake til fotballivet.

Møter verdenseneren

For en uke siden snakket våre nordiske brødre varmt om den store fotballsommeren 2021. Om at de tre EM-kampene hjemme i Parken ville være tidenes største og viktigste idrettsarrangement på dansk jord.

Og den viktigste av dem alle: Danmark mot verdensener Belgia torsdag kveld kl. 18.00.

Det er en vrien øvelse å bedømme hva som er viktig og ikke etter forrige lørdags skjellsettende opplevelse. Men dersom Danmark skal videre fra sin EM-gruppe, trenger de i hvert fall poeng.

Sjokkskadede danske spillere tapte 0–1 for Finland lørdag, få timer etter at Christian Eriksen kollapset mot slutten av første omgang.

Det betyr at de må slå enten Belgia eller Russland, i tillegg til å ta ett poeng mot en av dem for å avansere.

Men er de klare for det?

For dette blir ikke en vanlig fotballkamp.

Emosjonell berg og dalbane

Det blir mest av alt en mental batalje for hele Danmarks tropp.

De siste dagene har vært en emosjonell berg og dalbane, som fikk en lykkelig slutt. Det var godt å se noen smile på treningsfeltet igjen etter at de hadde besøkt Eriksen på sykehuset.

Men det har handlet om mye annet enn fotball i dagene etter at Eriksens hjerte sluttet å slå. Spillerne har sittet stille på rommene i grupper og snakket om opplevelsen. Fire krisepsykologer har vært tilgjengelig omtrent døgnet rundt. Noen har følt på behovet for å være sammen med sine nærmeste i stedet for å konsentrere seg om neste kamp.

Men hvordan takler traumatiserte spillere å komme til Parken 95 timer etter at kameraten svevet mellom liv og død på samme gressmatte?

Hvordan vil det føles å være tilbake i den samme garderoben de satt i da Eriksen ble fraktet til Rigshospitalet en drøy kilometer unna – og tilstanden fortsatt var uviss?

Det vet de ikke før de er der.

De er ikke maskiner

Det finnes ikke svar på disse spørsmålene. For heldigvis skjer det svært sjelden at vi opplever så ekstreme og traumatiske situasjoner på en fotballbane.

Vi snakker om mennesker, ikke maskiner, og trolig vil de reagere ulikt. For noen kommer det til å ta lang tid å komme over de grufulle bildene de har i hodet etter dramaet, for andre tar det kortere tid.

Men det er ikke en keepertabbe eller forsvarsfeil som skal bearbeides. De var nærmeste vitner til en nær venns kamp for å overleve.

Å sitte på et hotellrom og gruble over det som har skjedd, kan være energitappende for noen.

Å vinne for lagkameraten, kan frigjøre energi for andre.

Å spille for Eriksen foran 25.000 svært støttende hjemmesupportere kan gi en voldsom boost. Men det kan også bli for mye, at luften går helt ut av laget.

Martin Braithwaite svarte slik da han fikk spørsmålet om hvordan de skulle klare å mobilisere inn mot Belgia-kampen.

– På banen kan man slå av hjernen litt. Det er når man sitter alene det kommer masse tanker og masse bilder man helst vil unngå.

Viktigst av det uviktige

Det finnes altså ingen oppskrift foran denne kampen.

Under normale omstendigheter ville Danmark-Belgia vært kanskje tidenes største fotballkamp på dansk jord. Det kommer til å bli en voldsom oppmerksomhet rundt oppgjøret fra hele Fotball-Europa. Og de danske supporterne kommer til å støtte sitt lag, om mulig, enda mer nå.

Men resultatet er likevel ikke fullt så viktig som det ville vært i forrige uke. Den viktigste kampen i Parken har allerede Christian Eriksen vunnet. Danmark-Russland handler bare om tre poeng.

Pave Johannes Paul II sa en gang:

– Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste.

Det var både presist og flott sagt.