Viking-blogger Ingve Bøe har en oppfordring til spillerne

For noen uker siden var det vi alle nå er en del av utenkelig. Alt, absolutt alt, er snudd på hodet. Bekymringer for konkurser, permitteringer samt oppsigelser henger som et stort, smittebefengt lommetørkle framfor oss. Fotball, som det meste annet, blir da uviktig.

Men nå er jo dette en blogg om hvordan ledere, spillere, trenere samt publikum sammen skal sørge for at vårt Viking fortsatt blir å regne med i norsk toppfotball. Det er bare en vanskelig øvelse å kikke inn i krystallkulen i disse dager. For ikke å si umulig.